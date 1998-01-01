سنودن يحذّر الإسرائيليين من سطوة الحكومات في المراقبة والتجسس

القدس المحتلة / سما /

حض المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن الإسرائيليين على اليقظة تجاه قدرة الحكومات على المراقبة والتجسس في خطاب عبر دائرة فيديو الثلاثاء، ودافع عن تسريبه وثائق سرية عام 2013.

وأكد سنودن على قدرات إسرائيل التقنية لكنه حذّر من أن القبول بالكثير من المراقبة الحكومية والتسليم بسهولة بحجة انها ضرورية لأسباب أمنية يمثّل مخاطر جديّة.

وقال سنودن الذي تحدث من مكان غير محدد في موسكو “إذا سمحنا لأنفسنا بأن يرهبنا شخص لا يحمل سوى سكين من أجل إعادة تنظيم مجتمعاتنا لتلائم سلطة الدولة نتوقف عندها عن كوننا مواطنين لنتحول إلى أشياء”.

وتحدث سنودن البالغ 35 عاما عن مجموعة “أن أس أو” التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها والمعروفة ببرنامجها التجسسي “بيغاسوس”.

وأشار خبراء مستقلون إلى أن هذا البرنامج يرجح استخدامه في عدد من البلدان ذات السجل الفقير في مجال حقوق الإنسان.

وقال سنودن: “الفكرة هي أن شركات كهذه تتزايد بكثرة في كل أنحاء العالم”.

فعلى سبيل المثال ذكر خبراء أنه قد تم استهداف المحققين الدوليين الذين كانوا يحققون في حادثة اختفاء 43 طالب في مكسيكو عام 2014 ببرنامج “بيغاسوس” بعد بيعه إلى الحكومة المكسيكية.

وتقول مجموعة “أن أس أو” أن برنامجها مخصص للتحري والوقاية من الجريمة والارهاب، وقد أعلنت أنها تحقق في مزاعم عن استخدامات غير مناسبة له.

وسرّب سنودن عام 2013 الآلاف من الوثائق السرية الأمريكية إلى الصحافة التي تكشف عمليات المراقبة الرسمية الواسعة النطاق للمعلومات الخاصة، والتي بدأت بعد اعتداءات ايلول/ سبتمبر.

ويعيش سنودن منذ ذلك الوقت في المنفى بعد أن اتهمته الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة أسرار الدولة، لكنه قال إنه لا يزال يأمل في العودة إلى وطنه الذي يحبه.

وتحدث سنودن إلى جمهور خاص في تل أبيب في مناسبة من تنظيم وكالة علاقات عامة إسرائيلية.