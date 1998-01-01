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نتنياهو يكشف عن "سر كبير" يتعلق بزوجته سارة

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يكشف عن "سر كبير" يتعلق بزوجته سارة



القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن "سر دولي" في احتفالات عيد ميلاد زوجته سارة الـ60.

ونقل موقع "المصدر" الإسرائيلي، عن نتنياهو قوله إن "زعماء العالم يدركون قوة سارة حين يقابلونها، وهذا يساهم في العلاقات الدولية لإسرائيل". كما قال.

وأشاد رئيس الحكومة بزوجته خلال الاحتفال قائلا: “ألتقي الكثير من زعماء العالم. بعضهم أقوى زعماء العالم, سأكشف لكم سرا لاحظته في هذه اللقاءات، سرا دوليا وليس سر دولة، الأشخاص الذين يصلون إلى هذه المناصب ليسوا أغبياء على الأغلب. الحقيقة أنهم أشخاص أذكياء جدا”.

وأضاف نتنياهو: “حين يلتقون سارة ويتحدثون معها، يدركون على الفور القدرات والقوة التي تملكها”، متابعا “سارة تساعد دولتنا. تفتح الأبواب.. لقد شاهدنا ذلك في عمان, في موسكو، في الكرملين، نرى ذلك في كل مكان. سارة تفتح الأبواب أمام دولة إسرائيل”.

واحتفلت عائلة نتنياهو، أمس الثلاثاء، في مطعم فاخر في مدينة طبريا، بعيد الميلاد ال60 لسارة نتنياهو.

وشارك في الاحتفال نحو 100 شخص، من أقرباء وأصدقاء للعائلة، حيث تضمن الحفل عرضا لألعاب نارية على ضفاف بحيرة طبريا وفقرات موسيقية وإطراء من الزوج نتنياهو على الدور الكبير الذي تلعبه سارة في السياسة الخارجية الإسرائيلية.

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