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الاحتلال يحاصر منزل عائلة أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان"

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحاصر منزل عائلة أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان"



رام الله / سما /

حاصرت قوات كبيرة من دوريات الاحتلال اليوم الأربعاء منزل ذوي الشاب أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "بركان" قرب سلفيت في السابع من الشهر الماضي.

وأفاد شهود عيان من الضاحية، أن قوات كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة حاصرت المنزل الخالي من ساكنيه، وسط إطلاق القنابل الصوتية داخله بكثافة في الوقت الذي أطلقت فيه طائرة استطلاع في سماء الضاحية.

وجاءت هذه الإجراءات عقب التهديدات التي أذيعت أمس الثلاثاء من خلال الإعلام العبري بقرار هدم منزل عائلة نعالوة بعد رفض الاعتراض المقدم من العائلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم وليد سليمان نعالوة والد الشاب أشرف، فيما تخضع والدته وفاء مهداوي وشقيقه أمجد وشقيقته فيروز للاعتقال منذ ما يقارب الشهر.

يتبع ..

#أشرف نعالوة #الاحتلال

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