عواد: الحكومة منعت انهيار القطاع الصحي في غزة

رام الله / سما /

أكد وزير الصحة الدكتور جواد عواد، أن الحكومة حافظت على القطاع الصحي في قطاع غزة، والمعايير المتبعة ومنعته من الانهيار، وتقوم بتسيير قافلات الادوية والمستلزمات الطبية وكل ما يلزم باستمرار، مضيفا "أنه عندما ينقص الدواء في غزة ينقص في الضفة ".

وأشار عواد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الثلاثاء، الى ان دائرة العلاج في الخارج هي الدائرة الوحيدة التي تديرها وزارة الصحة في القطاع، مبينا ان تكلفة العلاج والتحويلات الطبية في القطاع بلغت العام الماضي 360 مليون شيقل.

من جهة ثانية أكد وزير الصحة ان الحكومة تعتبر مستشفيات القدس مشاف حكومية وتحرص على بقائها واستمرارية عملها، وتعتبرها احد رموز السيادة الفلسطينية في العاصمة المحتلة.

وقال عواد، إن القدس لها الاولوية في تحويل المرضى لمشافيها ، مبينا ان 70% من فاتورة العلاج في الخارج تذهب الى مشافي القدس.

وأوضح ان قرار تحويل 12.5 مليون دولار لمشافي المدينة جاء لسد النقص الذي احدثه وقف المساعدات الأميركية لمستشفيات القدس وقيمتها 25 مليون دولار، مشيرا إلى انه سيتم تحويل بقية المبلغ خلال الاشهر القادمة.