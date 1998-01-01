تعليم غزة يطلق دروسًا تعليمية مصوّرة لطلبة الثانوية العامة

غزة / سما /

أعلن زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق وزارته البرنامج الريادي الخاص ببث الدروس التعليمية المصورة الخاصة بمنهج الثانوية العامة بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

وأوضح ثابت في تصريح صحفي له، أنه سيتم بث تلك المواد المصورة عبر موقع روافد التعليمي (rawafed.edu.ps).

وبين أن هذا الانجاز أشرفت عليه طواقم متخصصة من وزارة التربية والتعليم بهدف زيادة تحصيل الطلبة والحد من الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أنه بإمكان الطلبة الدخول إلى موقع روافد والاستفادة من الدروس من خلال مشاهدتها بشكل مباشر أو تحميلها للاستفادة منها في أي وقت وأي مكان، موضحاً أن الموقع مصمم بشكل سهل ويتصف بميزة التفاعلية العالية بحيث يمكن الطلبة من طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات عنها من المعلمين.

وسيفيد الموقع العملية التعليمية في المدارس بشكل كبير حيث سيمكن الطلبة من التحضير المسبق لدروسهم قبل الحصص الدراسية كما سيوفر كماً كبيراً من الأسئلة والتدريبات مع حلولها النموذجية.