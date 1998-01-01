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دائرة البيطرة في بلدية غزة تشرف على ذبح 630 رأسا من الماشية

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أشرفت دائرة البيطرة في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة على ذبح ( 630) رأسا من الماشية في المسلخ البلدي خلال شهر تشرين ثاني/ أكتوبر الماضي وفقاً للآلية المتبعة في فحص وذبح المواشي والتي تجري بإشراف طبي وبيطري للحفاظ على صحة المواطنين .   

وذكر رئيس قسم الشؤون الإدارية في الدائرة عاهد الشكري أن الذبائح توزعت بين (500)  رأسا من العجول و (130) رأسا من الأغنام والماعز وتم التخلص من  عجل وخروف لعدم صلاحيتهما للذبح وإتلاف (600 ) كيلو جرام من لحوم الماشية المذبوحة في المسلخ بعد التأكد من خلال الفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك والبيع.

وأوضح الشكري أن طواقم الدائرة أجرت نحو ( 490 ) كشفا صحيا خلال نفس الفترة على محلات بيع اللحوم الطازجة في المدينة ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتم خلالها تحرير ( 10) مخالفات لغير الملتزمين بالذبح في المسلخ  البلدي، مبيناً أنه يتم ختم اللحوم بختم المسلخ ونقلها للمحلات بسيارة خاصة تابعة للبلدية.  

وكانت بلدية غزة قد دعت الجزارين أصحاب محلات بيع اللحوم الطازجة لضرورة الالتزام بقرار ذبح الماشية في المسلخ البلدي للتأكد من سلامتها وصحة بيعها للمواطنين، مبينة أن أكثر من  95 % من التجار ملتزمون بالقرار.

وبينت أن جميع المواشي التي تذبح في المسلخ تخضع لإشراف طبي قبل عملية الذبح وبعده للتأكد من سلامتها الصحية وصلاحية بيعها للمواطنين من خلال التجار، موضحةً أن المسلخ يوفر كافة إجراءات السلامة ويعرض به التجار اللحوم المذبوحة للبيع في أماكن مخصصة في المسلخ ويتم نقل اللحوم المباعة لتجار التجزئة في سيارة  مخصصة لنقل اللحوم .

ولفتت أن طواقمها تجري بشكل دوري جولات كشفية على محلات بيع اللحوم في المدينة للتأكد من التزامها بالشروط الصحية، مؤكدةً أنه يتم تحويل أي مخالف لمحكمة البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة المواطن .

#بلدية غزة

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