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الدفعة الأولى الأسبوع المقبل والثانية بديسمبر

الكشف عن تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لـ 10 آلاف عامل وخريج بغزة

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لـ 10 آلاف عامل وخريج بغزة



غزة / سما /

كشف وكيل وزارة العمل موسى السماك، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لـ 10 آلاف خريج وعامل في قطاعغزة.

وقال السماك في تصريحات صحفية " إنه سيتم إعلان أسماء 5 آلاف كدفعة أولى لتشغيل الخريجين والعمال بغزة الأسبوع المقبل بواقع 2500 فرصة عمل للخريجين و2500 للعمال، فيما سيتم الإعلان عن الدفعة الثانية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وذكر الأولوية في التشغيل بالمرحلة الأولى ستكون لوزارتي الصحة والتعليم والبلديات نظرًا لحاجة تلك المؤسسات إلى الكادر الوظيفي.

وأضاف أن تشغيل الخريجين سيكون لمدة 6 شهور، بينما العمال لـ 3 شهور، موضحًا أن خريجي البكالوريوس سيتقاضون 1000 شيقل، أما خريجي الدبلوم والعمال سيتقاضون 900 شيكل.

وأوضح السماك أن مدة تشغيل المعلمين ستكون 4 شهور براتب 1100 شيكل، فيما سيتقاضى الأطباء 1200 شيكل لمدة 6 شهور.

وبين أن وزارته وضعت مجموعة من المعايير لفرز الأسماء المرشحة للتشغيل المؤقت، موضحًا أنه مدة التشغيل المؤقت للخريجين لمدة ستة أشهر والعمال لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار السماك إلى أن عدد العمال والخريجين المسجلين على قواعد بيانات الوزارة 2005 ألف متعطل عن العمل، بينهم 121 ألف خريج و184 ألف عامل، مشيرا إلى أن الجامعات تخرج حوالي 12 ألف خريج سنويا.

وذكر أن عدد المسجلين المفروزين رسميا حاليا عددهم 75 ألف شخص تنطبق عليهم المعايير الدولية وفق منظمات العمل الدولية.

وفق السماك، فإنه سيتم اختيار المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت طبقا لمعايير وضعتها الوزارة، وهي “ألا يكون حاصل على فرص عمل سابقة والشهادات والمعدل والسن والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء".

ولفت إلى أن عملية الفرز ستتم الكترونيا طبقا لهذه المعايير، موضحا أن الوزارة اختارت 5 آلاف شخص من بين المسجلين، وستترك الفرصة لتحديث البيانات لمن لم يسجل حيث سيتم اختيار الخمسة الآلاف الاخرين من بينهم.

وكانت وزارة العمل أعلنت أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي لعدة وزارات للإعلان عن رزمة من المساعدات، عن إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لـ 10 آلاف خريج خلال الفترة القادمة.

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