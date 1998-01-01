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قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، (11) مواطنا من الضفة، بينهم نائب.

وبين نادي الأسير، في بيان، أن 4 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم، وهم: علاء يوسف شبراوي (35 عاما)، وهو أسير محرر قضى سابقا في معتقلات الاحتلال (12) عاما، إضافة إلى محمد محمود العزب (30 عاما)، ومنتصر يوسف عودة (30 عاما)، ووليد سليمان نعالوة (55 عاما)، وهو والد الشاب أشرف نعالوة.

ومن بلدة يعبد في جنين، اعتقل الاحتلال أحمد بلال أبو بكر، وأحمد طارق أبو بكر وكلاهما من الأسرى المحررين. كذلك اُعتقل المواطنان محمد أنيس أشقر (17 عاما)، وشرف جميل أبو عصب (28 عاما) من نابلس.

كما اعتقلت تلك القوات النائب في المجلس التشريعي محمد أبو جحيشة من بلدة إذنا في محافظة الخليل، ومواطن آخر من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله وهو صالح إبراهيم صالح (28 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين المواطن أحمد صابر رضوان (23 عاماً) من محافظة قلقيلية.

#قوات الاحتلال #نادي الأسير

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