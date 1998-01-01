عوائل قتلى عملية "بركان" تصف ليبرمان "بالوزير الأخرق"

القدس المحتلة / سما /

هاجمت عوائل قتلى عملية بركان التي نفذها الشاب أشرف نعالوة من طولكرم والذي لايزال مطاردا منذ أكثر من شهر، وزير الجيش أفيغدور ليبرمان بسبب إلغائه اجتماعا كان من المقرر أن يعقد معهم اليوم الأربعاء.

ووصفت عوائل القتلى ليبرمان بأنه وزير أمن أخرق. مشيرةً إلى أنها استغربت دعوته للاجتماع ثم إلغائه بعد وقت قصير.

فيما قال ليبرمان ردا على ذلك أنه ألغى الاجتماع بسبب تسريب عوائل القتلى تسجيل صوتي لاتصال من ضابط إسرائيلي رفيع مع العائلتين. مشيرا إلى أنه كان سيضع العوائل في صورة آخر التطورات بشأن ملاحقة منفذ العملية ولكن التسريب منعه من ذلك.