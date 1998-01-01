  1. الرئيسية
  2. موضة

تألقي بالأحمر هذا الشتاء بدمجه مع هذه الألوان

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تألقي بالأحمر هذا الشتاء بدمجه مع هذه الألوان



وكالات / سما /

اللون الأحمر أحد أجمل الألوان التي تعبر عن جاذبية وأنوثة كل امرأة، وهذا ما يجعل كلمة أحمر أساسية في أغلب أدوات الماكياج مثل أحمر الشفاه وأحمر الخدود، حتى إن طلاء الأظافر الأحمر هو الأكثر تميزا ويعتبر اللون الأساسي لدى الكثيرات.

وفي الملابس أيضا، يعتبر اللون الأحمر أيضا سلاح المرأة في جذب الأنظار لها، وخاصة في المناسبات وحتى في يومها العادي، واليوم سوف نقدم لك 3 ألوان أساسية لدمجها مع الأحمر هذا الشتاء.

وهكذا يمكنك التألق هذا الموسم باللون الأحمر الذي يعكس ثقة المرأة في نفسها وفي أنوثتها.

– الأحمر والرمادي.
– الأحمر والبيج.
– الأحمر والزيتي.

#الأحمر #الألوان #الشتاء

أخبار ذات صلة

تألقي بالفراء مع الحجاب هذا الشتاء

كاكي

هذه الألوان تتناسب مع اللون الكاكي

2017-636249987979718973-971_608x403

للحسناوات السمراوات.. ما هي الألوان التي ينبغي عليكِ ارتداؤها؟

d985d8a8d8aad983d8b1d8a9-d988d8a7d986d98ad982d8a9-d8a8d985d988d8b6d8a9-d8a7d984d981d8b1d988

الفرو عنوان أناقتك هذا الشتاء

الاصفر

الأصفر موضة الشتاء المقبل

فضي

اللون الفضي موضتك هذا الشتاء

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع وتقمع مسيرة لحركة حماس في الخليل

السيسي يجبر بخاطر سائقة "ميكروباص" بهذه الطريقة!

صور .. شهيد وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

أبرز الشخصيات العالمية التي فارقتنا في عام 2018

السترات الصفراء في اسرائيل: مظاهرات في تل ابيب ضد ارتفاع الاسعار

عكاشة لمتابعيه: "سجّلوا ورايا".. هذا ما سيحدث (شاهد)

صور ..مارادونا يُطرد من منزله في فضيحة من الطراز الرفيع

الأخبار الرئيسية

الشيخ: الرئيس يقوم باتصالات محلية وإقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي على شعبنا

حماس تعلق على اتصال الرئيس بهنية : " ليس اتصالا عاديا "

فيديو: الاحتلال يفجر منزل عائلة ابوحميد و 56 اصابة خلال مواجهات في محيط المنزل

أستراليا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

مظاهرة

يديعوت تزعم : لهذا السبب.. السلطة لم تمنع توثيق عنفها ضد نشطاء حماس بالضفة