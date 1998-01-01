تألقي بالأحمر هذا الشتاء بدمجه مع هذه الألوان

وكالات / سما /

اللون الأحمر أحد أجمل الألوان التي تعبر عن جاذبية وأنوثة كل امرأة، وهذا ما يجعل كلمة أحمر أساسية في أغلب أدوات الماكياج مثل أحمر الشفاه وأحمر الخدود، حتى إن طلاء الأظافر الأحمر هو الأكثر تميزا ويعتبر اللون الأساسي لدى الكثيرات.



وفي الملابس أيضا، يعتبر اللون الأحمر أيضا سلاح المرأة في جذب الأنظار لها، وخاصة في المناسبات وحتى في يومها العادي، واليوم سوف نقدم لك 3 ألوان أساسية لدمجها مع الأحمر هذا الشتاء.



وهكذا يمكنك التألق هذا الموسم باللون الأحمر الذي يعكس ثقة المرأة في نفسها وفي أنوثتها.



– الأحمر والرمادي.

– الأحمر والبيج.

– الأحمر والزيتي.