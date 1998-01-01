الكابنيت يناقش اليوم رواتب موظفي حماس

القدس المحتلة / سما /

يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة له هي الثانية هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المناقشات بشأن رواتب موظفي حماس.

وسيبحث الاجتماع آلية نقل رواتب موظفي حماس إلى قطاع غزة والتي ستدفعها قطر عبر منحة مالية مقدمة لمدة ستة أشهر.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن الكابنيت وافق على سلسلة مشاريع ستشرف عليها قطر بغزة منها دفع أموال لعوائل فقيرة بغزة وتوفير فرص عمل لخريجين وعمال، ضمن المنحة القطرية، إلا أنه حتى اللحظة يتم دراسة آلية لنقل رواتب موظفي حماس لضمان عدم تسليم الأموال للحركة للتصرف فيها.