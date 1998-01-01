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الاحتلال يعتقل مواطنا من ضاحية شويكة شمال طولكرم

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وذكر شهود عيان من الضاحية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد سليمان نعالوة (59 عاما)، بعد أن داهمت منزله وإخضاعه للاستجواب، وهو والد الشاب اشرف نعالوة، الذي يتهمه الاحتلال بإطلاق النار في مستوطنة "بركان" في السابع من الشهر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نجله الأكبر أمجد (32 عاما)، الذي سيخضع للمحاكمة العسكرية اليوم بعد شهر من الاعتقال، وزوجته وفاء محمود مهداوي (53 عاما)، وابنته فيروز (33 عاما) المحاضرة في جامعة النجاح الوطنية، وستخضعان للمحكمة غدا الخميس.

#الاحتلال

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