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البطش يرد على تصريحات الأحمد : يحاول جر فتح إلى خلافات مع الجهاد الاسلامي

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البطش يرد على تصريحات الأحمد : يحاول جر فتح إلى خلافات مع الجهاد الاسلامي



وكالات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلام في فلسطين اليوم الأربعاء، أن من فرض العقوبات على غزة هو من أجبر الجميع للبحث عن ممر مائي، في ردٍ على تصريحات لعزام الأحمد أن الجهاد أعادت طرح فكرة الممر البحري في قبرص بإشراف "إسرائيل".

وكان الأحمد قد صرح بأن حركة الجهاد أعادت طرح فكرة الممر البحري في قبرص بإشراف "إسرائيل"، خلال الاجتماع مع الوفد المصري الخميس الماضي، لكن مصر ترفض المساهمة في مثل هكذا.

وأوضح البطش في تصريحات لإذاعة القدس، أن عزام الأحمد يحاول جر فتح إلى خلافات مع الجهاد، مؤكداً على عمق العلاقة مع فتح ولن تتدمر هذه العلاقة بمزاج البعض.

وقال: نحن نقول من فرض الحصار والعقوبات على غزة هو من أجبر الجميع البحث عن ممر مائي ومخارج، وعلى المتباكين على الممر المائي الذهاب إلى الوحدة والشراكة، وإعادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف: الجهاد لا تقترح هذا الشيء ولا تعد طرحه، لأنه بالأساس لم تطرحه، ولكن طرح عليها في الاجتماع الذي يضم الفصائل الفلسطينية، وطرح بوجود حركة حماس والوفد المصري.

وشدد:نحن مع كسر الحصار ونسعى لذلك ولو من على قوارب صيادين غزة، مضيفاً أنه لا يمكن أن تبقى غزة رهينة لمزاج بعض القادة.

وتابع البطش: من غير المنطقي أن تتهم حركة الجهاد الإسلامي أنها طرحت القبول بفكرة الممر البحري في قبرص بإشراف "إسرائيل"، لأن الجهاد بالأساس لا تعترف بـ"إسرائيل".  

واعتبر البطش، أن تصريحات الأحمد تأتي ليحظى بإجماع من حركة فتح من خلال فتح باب للصراع مع الجهاد الإسلامي، مؤكداً على عمق العلاقة مع حركة فتح، وان حركة الجهاد لا تلتفت للتصريحات التي تحاول تخريب العلاقات.

وشدد البطش، على أن أولوية حركة الجهاد هي نجاح المسيرات واستعادة الوحدة الوطنية، واسقاط صفقة القرن، والتي تريد من خلالها أمريكا فرض "إسرائيل" كأمر واقع.

ولفت البطش، إلى الدور المصري والجهود التي تبذل من أجل إنهاء الحصار عن قطاع غزة، وتحقيق الوحدة الوطنية، مبيناً أن الجهاد أكدت للوفد المصري، أن حركة الجهاد مع استعادة الوحدة الوطنية، لأنها الطريق الوحيدة لضمان تحقيق الشراكة إنهاء المعاناة، والأساس هو كسر الحصار وتقريب المصالحة الوطنية، مشدداً على استمرار الجهود المصرية المبذولة.   

وعن الجهود المصرية المبذولة لكسر الحصار، وبدء إجراءات تخفيف الحصار عن قطاع غزة ومؤتمر الوزارات، قال البطش: مسيرات العودة مستمرة وما يتحقق من بعض التسهيلات هو بفضل تضحيات شعبنا، ودم الشهداء وآهات الجرحى ومعاناة الشبان ومسيرات العودة الكبرى.

وبين البطش، أن المطلوب هو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين فتح وحماس كعنوان وبين الكل الوطني.

ودعا، الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل للتباحث في كل القضايا، من أجل إنهاء الانقسام وإعادة منظمة التحرير وتشكيل وحدة وطنية للخروج من المربع المسيء والسيئ الذي أضر بالقضية الفلسطينية.

#البطش #الاحمد #غزة #الجهاد الاسلامي

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