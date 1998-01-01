منتخب الجزائر يظفر ببطولة الشهيد ياسر عرفات للبيسبول

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حققت بطولة الشهيد ياسر عرفات للبيسبول التي نظمها الاتحاد الوطني الفلسطيني للرياضة للجميع وتجمع غزة هاشم مع لجنة البيسبول باتحاد كرة المضرب نجاحا باهرا حيث توج منتخب الجزائر باللقب بعد جولة من المنافسات القوية والمثيرة.

وقد انطلقت الفعاليات بمراسم افتتاح رسمية ووقوف الجميع دقيقيه صمت وقراءة الفاتحة على روح الشهيد القائد ياسر عرفات وشهداء فلسطين، وأكد أسامة فلفل بكلمة مقتضبة على أن بطولة الشهيد ياسر عرفات حققت الأهداف وأشعلت الذاكرة بمحطات النضال الطويل والتضحيات الجسام التي قدمها أبو عمار على مدار مراحل التاريخ.

وقال د. فاروق الافرنجي رئيس نادي غزة الرياضي أن ذكرى ياسر عرفات تمثل روح الوفاء للرمز النضالي الذي غير مجري التاريخ واعاد للقضية الوطنية الفلسطينية مكانتها على الخارطة العالمية، واستطاع ان يرسم ملامح المستقبل للدولة العتيدة، وثمن مبادرة التكريم للرياضة للجميع وتجمع غزة هاشم

وقال محمود طافش رئيس لجنة البيسبول اننا نشعر بسعادة كبيرة لنجاح البطولة .

ومن جهته ثمن حسيب الراعي نائب رئيس اتحاد كرة المضرب التعاون المثمر والنوعي مع اتحاد الرياضة للجميع وتجمع غزة هاشم.

تجدر الإشارة إلى ان المنتخبات المشاركة مثلت الجزائر، تونس، المغرب، فلسطين وتوج منتخب الجزائر بلقب البطولة ومنتخب فلسطين حصل على مركز الوصيف وتم تكريم حكام البطولة.