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رقم غير مسبوق في دوري المحترفين

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم غير مسبوق في دوري المحترفين



رام الله / سما /

استعاد مركز بلاطة صدارة دوري المحترفين بالضفة المحتلة، بعد فوزه الثمين على نظيره هلال القدس (2-1)، في إطار الجولة السابعة من المسابقة.

وسجل هدفي بلاطة أمير قطاوي (11)، وخالد سالم (71)، في حين أحرز هدف هلال القدس علي نعمة (76), ليرفع الفائز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول, ويبقى رصيد الخاسر 15 نقطة في المركز الثاني.

وعلى غرار انتصار "الجدعان" الثمين, حقق مهاجمه خالد سالم رقما تاريخيا غير مسبوق في دوري المحترفين, بإحرازه هدفا للجولة السابعة تواليا, ما جعله يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف.

يشار إلى أن أهداف سالم العشرة جاءت أمام كل من شباب الظاهرية "هاتريك", وثقافي طولكرم "هدفين", وشباب الخليل, وترجي واد النيص, وشباب الأمعري, ومؤسسة البيرة, وهلال القدس.

#دوري المحترفين

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