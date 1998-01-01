مدرب من غزة يشرف على 6 فرق في ناديه!

غزة / سما /

يشهد نادي المشتل هذا الموسم حالة غير مسبوقة في الرياضة الغزية, بعدما أسند تدريب 6 فرق في النادي للمدير الفني جمال النزلي.

ويشرف النزلي فنيا على الفريق الأول لنادي المشتل المشارك بدوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", وكذلك فريق الشباب الثاني بالنادي, بالإضافة للفريقين الثالث, والرابع.

كما يعمل المدير الفني في أكاديمية الموهوبين بنادي المشتل, عدا عن تدريبه لفريق الفتيات بالنادي أيضا.

ويعدّ النزلي أحد المدربين المتخصصين في تدريب الناشئين منذ فترة طويلة, إذ كان معه فريق المشتل أحد أفضل الأندية بقطاع غزة خلال بطولات صغار السن في بداية الألفية الثالثة.

يشار إلى أن النزلي تولى الإشراف فنيا على الفريق الأول بالمشتل قبل حوالي 3 أسابيع, بعد البداية الضعيفة للفريق في دوري الثانية.