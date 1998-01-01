أبناء الرئيس البرازيلي الجديد يرتدون قمصاناً للجيش الاسرائيلي والموساد

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه تم تصوير اثنين من أبناء الرئيس البرازيلي، الذي فاز بالانتخابات الأسبوع الماضي، بولس بولسونارو، وهما في زيارة سابقة لـ"إسرائيل" حيث كانا يرتديان قمصاناً للجيش الاسرائيلي والموساد.

وبحسب الصحيفة، قال بولسونارو -وهو من حزب اليمين المتطرف في البرازيل- إنه سينقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأوضحت الصحيفة أن صورة إدواردو وكارلوس بوليسونارو، التُقطت في عام 2016، عندما كانا يزوران "إسرائيل" مع شقيقهما فلافيو؛ ولكن تم إعادة نشر الصورة من جديد على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن كتب إدوارد في تغريدة على حسابه الخاص بموقع "تويتر" أن: "إسرائيل هي أول دولة في العالم تقدر قواتها المسلحة والشرطة".

وأضافت أن بولسونارو الأب، أعلن الأسبوع الماضي أنه سيوفي بوعده الانتخابي بنقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس.

وقال بولسونارو: إن "إسرائيل دولة ذات سيادة، ويجب علينا احترام ذلك"، مضيفاً بأن "إسرائيل يمكن أن تعتمد على صوت البرازيل في الأمم المتحدة".

وألمح إلى أنه سيغير من وضع السفارة الفلسطينية في البرازيل حيث صرح بأنه "يجب أن تكون فلسطين دولة حتى يكون لها الحق في السفارة"، وفق الصحيفة العبرية.

وباركت "إسرائيل" انتصار بولسونارو في الانتخابات، وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى البرازيل للمشاركة في حفل تنصيب بولسونارو كرئيس للدولة.

وفي المقابل، وعد الرئيس البرازيلي الجديد بولس بولسونارو بتضمين "إسرائيل" في جولته الأولى من الزيارات كرئيس.