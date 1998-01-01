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وزارة العمل تكشف تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لعشرة آلاف عامل وخريج

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العمل تكشف تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لعشرة آلاف عامل وخريج



غزة / سما /

كشف وكيل وزارة العمل في غزة أ. موسى السماك عن تفاصيل المنحة التي أعلنت عنها الوزارة بشأن التشغيل المؤقت لعشرة آلاف عامل وخريج في القطاع.

وقال السماك إنّ الوزارة وضعت مجموعة من المعايير لفرز الأسماء المرشحة للتشغيل المؤقت، موضحًا أنه مدة التشغيل المؤقت للخريجين لمدة ستة أشهر والعمال لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح السماك أن عدد العمال والخريجين المسجلين على قواعد بيانات الوزارة 2005 ألف متعطل عن العمل، بينهم 121 ألف خريج و 184 ألف عامل، مشيرا الى أن الجامعات تخرج حوالي 12 ألف خريج سنويا.

وذكر أنّ عدد المسجلين المفروزين رسميا حاليا عددهم 75 ألف شخص تنطبق عليهم المعايير الدولية وفق منظمات العمل الدولية.

وبيّن أنه سيتم اختيار عشرة آلاف لبرنامج التشغيل المؤقت طبقا لمعايير وضعتها الوزارة، وهي "الا يكون حاصل على فرص عمل سابقة والشهادات والمعدل والسن والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء".

وذكر أن عملية الفرز ستتم الكترونيا طبقا لهذه المعايير، موضحا ان الوزارة اختارت 5 الاف شخص من بين المسجلين، وستترك الفرصة لتحديث البيانات لمن لم يسجل حيث سيتم اختيار الخمسة الآلاف الاخرين من بينهم.

#التشغيل المؤقت #وزارة العمل

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