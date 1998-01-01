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يوم حزين لـ"ترامب"

الديموقراطيون ينتزعون مجلس النواب والشيوخ للجمهوريين

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الديموقراطيون ينتزعون مجلس النواب والشيوخ للجمهوريين



واشنطن -وكالات -

يتجه الجمهوريون للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، فيما يتجه الديمقراطيون لانتزاع الأكثرية منهم في مجلس النواب، حسب قناة NBC.

وفقا للتوقعات، فإن الجمهوريين سيحصلون على 52 مقعدا من أصل 100 هو مجموع عدد أعضاء مجلس الشيوخ.

وقدمت قناة ABC توقعات مشابهة لتوقعات قناة NBC التلفزيونية في هذا الخصوص.

وجرى الاقتراع يوم أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة، لانتخاب 35 من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل مائة، وكان ثمانية منهم فقط من الجمهوريين. وفي الوقت نفسه ، يتمتع الجمهوريون بأغلبية 51 مقعدا في مجلس الشيوخ وسيحتفظون بأغلبية عاملة حتى مع خسارة مقعد واحد (مع رصيد 50-50 ، سيتمكن نائب الرئيس مايك بنس من التصويت بحكم منصبه كرئيس لمجلس الشيوخ). ويحتاج الديمقراطيون للحصول على 51 صوتا على الأقل لانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ.

وتتنبأ القنوات التلفزيونية الرائدة ووكالة أسوشيتد برس بأسماء المرشحين الفائزين في عدد من الولايات المعروفة الاتجاه حتى قبل نهاية فرز الأصوات، وذلك استناداً إلى أساليبهم في المعالجة الإحصائية للنتائج الجزئية. وهذه التوقعات ليست رسمية، ولكنها تتمتع بمكانة كبيرة، وفي معظم الحالات تأتي متوافقة مع النتيجة النهائية لفرز الأصوات.

ووعدت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء بفرض "ضوابط ومحاسبة" من جديد على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة في الوقت نفسه أن حزبها لن يشن حربا على الجمهوريين بعدما استعاد السيطرة على مجلس النواب.

وأعلنت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد انتقال السيطرة في مجلس النواب إلى الديموقراطيين في الانتخابات التشريعية النصفية "الأمر اليوم يتخطى الديموقراطيين والجمهوريين. الأمر يتعلق بترميم الضوابط والمحاسبة التي نص عليها الدستور على إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب"، متعهدة في المقابل بـ"العمل على حلول تجمعنا، لأننا سئمنا جميعا الانقسامات

وكانت أغلقت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية أبوابها الثلاثاء في نهاية نهار انتخابي طويل اتّخذ منحى استفتاء على أداء ترامب بعد عامين على فوزه المفاجئ بالرئاسة.

وفي الساعة السادسة مساء (23,00 ت غ) أغلقت مراكز الاقتراع في أجزاء من كنتاكي وإنديانا حيث يعاني الديموقراطيون من أجل الاحتفاظ بمقعدهم في مجلس الشيوخ في ولاية صوّتت لترامب قبل عامين.

أول أميركية من السكان الأصليين تدخل الكونغرس

أصبحت شاريس ديفيدز الثلاثاء أول امرأة أميركية من السكان الأصليين تنتخب للكونغرس عن ولاية كنساس بعد فوزها على المرشح الجمهوري كفين يودر، وفق ما توقعته شبكات تلفزيونية أميركية.

وديفيدز البالغة 38 عاما محامية متمرنة ولاعبة فنون قتالية سابقة، كما أنها أعلنت سابقا عن كونها مثلية جنسيا في ولاية تعرف بانها محافظة تقليديا.

مسلمتان في الكونغرس.. تعرّفوا إلى الهان عمر ورشيدة طليب

اختار الناخبون الاميركيون امرأتين مسلمتين تنتميان الى الحزب الديموقراطي لدخول الكونغرس الثلاثاء، وفق شبكات تلفزيونية، في خطوة تاريخية أولى في الولايات المتحدة حيث الخطاب المعادي للمسلمين في تصاعد.

وفازت الهان عمر وهي لاجئة صومالية بمقعد في مجلس النواب عن منطقة ذات غالبية ديموقراطية في ولاية مينيسوتا، حيث ستخلف كيث اليسون الذي كان بدوره أول مسلم تم انتخابه في الكونغرس.

وتمكنت رشيدة طليب العاملة في مجال الحقل الاجتماعي والمولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين من الفوز ايضا بمقعد في مجلس النواب، دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها.

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