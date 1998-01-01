الرئيس البرازيلي: قرار نقل سفارتنا الى القدس لم يحسم بعد

القدس المحتلة / سما /

خلافا لتصريحاته في الأيام الماضية، قال الرئيس البرازيلي الجديد بولسونارو، ان موضوع نقل السفارة البرازيلية المعتمدة لدى إسرائيل من تل ابيب الى القدس لم يتم حسمه لغاية الآن.

فقد قال الرئيس البرازيلي في حديث له مع الصحافيين الليلة الفائتة انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل ابيب الى القدس، وذلك بعد ان أرجأت مصر زيارة وزير الخارجية البرازيلي التي كانت مقررة الى القاهرة هذه الأيام الى اجل غير مسمى، بعبارة أخرى تم الغاء الزيارة.

وقالت الخارجية المصرية ان ارجاء الزيارة جاء بسبب تعارضها من حيث التوقيت مع مواعيد المسؤولين في الخارجية المصرية، وهو التعليل الدبلوماسي الذي تقدمه الخارجية في مثل هذه الحالات لرفض استقبال شخصية اعتبارية مثل وزير خارجية البرازيل.

غير ان مراقبين سياسيين قالوا ان ارجاء او الغاء زيارة الضيف البرازيلي الى القاهرة جاء في اعقاب تصريحات الرئيس البرازيلي الجديد بولسونارو التي تعهد خلالها بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، وهو ما دفع القاهرة الى الاحتجاج بهذه الطريقة الدبلوماسية، رفض استقبال وزير الخارجية البرازيلي.

من ناحية أخرى، نقلت وسائل اعلام برازيلية عن الرئيس البرازيلي الجيد بولسونارو انه يسعى الى عدم الاضرار بالعلاقات القائمة بين البرازيل والدول العربية لا سيما في المجالات الاقتصادية التي تستفيد منها بلاده.