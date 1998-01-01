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لأول مرة في الكونغرس الأمريكي … انتخاب امرأتين من أصول مسلمة احداهن فلسطينية

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة في الكونغرس الأمريكي … انتخاب امرأتين من أصول مسلمة احداهن فلسطينية



واشنطن / وكالات /

اختار الناخبون الاميركيون امرأتين مسلمتين تنتميان الى الحزب الديموقراطي لدخول الكونغرس الثلاثاء، وفق شبكات تلفزيونية، في خطوة تاريخية أولى في الولايات المتحدة حيث الخطاب المعادي للمسلمين في تصاعد.

فقد فازت الهان عمر وهي لاجئة صومالية بمقعد في مجلس النواب عن منطقة ذات غالبية ديموقراطية في ولاية مينيسوتا، حيث ستخلف كيث اليسون الذي كان بدوره أول مسلم تم انتخابه في الكونغرس.

وتمكنت رشيدة طليب العاملة في مجال الحقل الاجتماعي والمولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين من الفوز ايضا بمقعد في مجلس النواب، دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي وأن من المرجح أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.

وقالت" محطة إن.بي.سي" إن الديمقراطيين انتزعوا السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين الذين ينتمي لهم الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق أعلنت قناة فوكس نيوز أن الديمقراطيين في طريقهم للفوز بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.


وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس.


في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.

وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات فى العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات "التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي".
 

#الكونغرس الأمريكي #انتخابات

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