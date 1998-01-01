الأحمد يكشف: هذا ما أبلغناه لقطر بشأن دفع المساعدات لحماس بغزة

رام الله/سما/

كشف عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح مساء الثلاثاء، أن القيادة أجرت نقاشا مباشرا مع دولة قطر بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر إسرائيل.

وقال الأحمد في لقاء متلفز : “جرى نقاش مباشرة مع قطر وقلنا لهم، خطأ أن تدفعوا مساعدات تسمى انسانية عبر اسرائيل لحماس؛ لأن هذا سيعمق الانقسام ويعطي مبررا لاسرائيل ان تبقى تتجاهل قرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف : “أي تواطؤ مهما كان شكله، هدفه إضعاف الموقف الرافض ل صفقة القرن من جانب القيادة افلسطينية وفق قرارات المجلس الوطني والاجماع الوطني”.

واستدرك : “لكن للأسف استمعوا، وبعد ذلك الحديث بحوالي 10 أيام، بدأ ضخ المال دون العودة لنا”.

وتابع : “نحن عبرنا علنا عن اسفنا لما اقدمت عليه قطر في هذا المجال، وكنا نأمل منهم ان يكون موقفهم افضل ويكون ملتزم بقرارات مبادرة السلام العربي وعدم التنسيق مع اسرائيل بهذا الشكل وعدم اقامة اي شكل من أشكال التعاون والتطبيع قبل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة”.