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مصدر لوكالة "سما" : الامم المتحدة لن تدخل أموالا لموظفي غزة دون موافقة السلطة الفلسطينية

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر لوكالة "سما" : الامم المتحدة لن تدخل أموالا لموظفي غزة دون موافقة السلطة الفلسطينية



القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر فلسطينية مساء اليوم لوكالة "سما" عن ان الامم المتحدة لن تكون طرفا في ادخال اي أموال تخص رواتب موظفي غزة دون موافقة السلطة الفلسطينية. 

وقالت المصادر ان الامم المتحدة ومنظماتها ترفض تجاوز السلطة الفلسطينية في هذا الإطار نافية في الوقت ذاته ما نشرته بعض وسائل الاعلام بان الامم المتحدة ادخلت اليوم أموالاً الى قطاع غزة لدفع رواتب موظفي حركة حماس.

واوضحت المصادر ان قضية ادخال أموال لرواتب موظفي غزة قيد البحث وأنها قد تستغرق اسبوعين على الاقل في حال سارت الامور حسب ما هو مخطط لها دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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