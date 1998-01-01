  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي: خطوات الإدارة الامريكية الأحادية شجعت إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها بحق شعبنا

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي: خطوات الإدارة الامريكية الأحادية شجعت إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها بحق شعبنا



رام الله/سما/

: اجتمعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء،  وفداً اوروبياً رسمياً وذلك بتنسيق من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وبحثت عشراوي مع الوفد آخر التطورات السياسية والدولية والإقليمية والأوضاع المتدهورة على الأرض جراء انتهاكات دولة الاحتلال المتعمدة للقانون الدولي وتدميرها لفرص السلام العادل وللاستقرار في المنطقة، وقدمت تقييما شاملا للمخططات والخطوات الامريكية وما يسمى بخطة "السلام" الأمريكية، وسياسة الإدارة الأمريكية الحالية الخطيرة لتمكين الاحتلال العسكري وتزويد إسرائيل بالغطاء القانوني والسياسي والمالي.

وقالت في هذا السياق:" إن خطوات الإدارة الامريكية الأحادية وغير القانونية شجعت إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، ومكنتها من الإفلات التام من العقاب، وشجعتها على تحدي المنظومة الدولية واحتقار القانون الدولي والإجماع العالمي، وعليه فالولايات المتحدة الامريكية ليست وسيط سلام عادل ومؤهل وسياساتها المتهورة دفعت نحو تقويض نفوذها ومكانتها عالميا ".

وأشارت عشراوي أنه يتوجب على أوروبا أن تلعب دوراً فاعلاً لإنصاف الشعب الفلسطيني وأن تملأ الفراغ السياسي الذي خلقته الولايات المتحدة بخطواتها الاستفزازية والكارثية وأضافت:" إننا نناشد الدول الأوروبية للعب دور سياسي عاجل وحاسم عبر اتخاذ تدابير ملموسة وجادة وفق جدول زمني ملزم لإجبار اسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف انتهاكاتها وجرائمها، وضمان إنهاء الاحتلال العسكري وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني".

 وفي هذا الصدد طالبت عشراوي دول أوروبا الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل، واتخاذ خطوات جادة وفاعلة لضمان امتثال إسرائيل لقوانين أوروبا الخاصة، وكذلك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

 كما جرى مناقشة الوضع الفلسطيني الداخلي والواقع الكارثي والخطير الذي يعيشه قطاع غزة المحاصر. ولفتت عشراوي في هذا السياق الى ان اي حل قابل للتطبيق يجب أن يقوم على أساس التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ككيان واحد، كما وشددت على أهمية انهاء الانقسام والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة وإعادة احياء وتجديد النظام السياسي الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء، تم بحث التحركات الفلسطينية الحالية والمستقبلية على الساحة الدولية والقرارات التي اعتمدتها منظمة التحرير مؤخرا في مجلسيها الوطني والمركزي واليات تنفيذها. كما جرى استعراض العلاقات الفلسطينية -الأوروبية واليات تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات.

أخبار ذات صلة

القدس- ارشيف

CIA و الإدارة الامريكية يعترفان فقط بالقدس الغربية و يعتبران الشرقية محتلة

بردويل - ارشيف

البردويل : قرار الإدارة الامريكية حول القدس مساس بآية من آيات قراننا وخياراتنا مفتوحة

الحمد الله

الحمد الله: القرارات الامريكية لن تفلح بإجبار شعبنا على التنازل عن حقوقه

الادارة الامريكية تنفي التوصل لاتفاق هدنة بين حماس و إسرائيل

الرشق

حماس ردا على إسرائيل: المصالحة ماضية بقوة شعبنا ولن يوقفها إرهاب الاحتلال

مواصلة البحث عن 4 مفقودين في أحد أنفاق رفح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تطبيق الشق الأول من تفاهمات التهدئة برعاية مصرية منتصف الشهر الجاري

فيديو: تصريح مثير للسيسي عن إعمار سورية.. "مش أنت خربتها؟ أصلحلك أنا ليه؟ "

القوى الوطنية والاسلامية: أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة

تراجع حدة مسيرات "العودة" وسط تقدم جهود التهدئة

بالاسماء .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

غرينبلات: خطة إسرائيلية لسكة حديد تصل الأردن والسعودية والخليج (صور)

صحيفة صباح: تفاصيل "حرب الكاميرات" بين القنصلية السعودية والشرطة التركية

الأخبار الرئيسية

مصدر لوكالة "سما" : الامم المتحدة لن تدخل أموالا لموظفي غزة دون موافقة السلطة الفلسطينية

الشاباك: حماس غير معنية بالدخول في مواجهة عسكرية مع "إسرائيل" في هذه المرحلة

مالية غزة تعلن عن رزمة تحسينات مالية تشمل رواتب موظفيها

جنود الاحتلال

باحث اسرائيلي: إسرائيل لن تضحي بجنودها على مذبح تسليم غزة للرئيس عباس

الحكومة

الحكومة تقرّ الجدول الزمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي و الخميس 15 الجاري عطلة رسمية