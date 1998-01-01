الرئيس يستقبل وزير العمل الروسي ويؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الجانب الروسي في لجنة العمل الحكومية الروسية- الفلسطينية، وزير العمل الروسي مكسيم توبيلين، والوفد الاقتصادي المرافق له.

واكد الرئيس، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية الفلسطينية- الروسية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وشدد على أهمية العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وحرص القيادة الفلسطينية على تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وطلب الرئيس، من الوزير الضيف، نقل تحياته وتمنياته للرئيس بوتين بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لروسيا في ظل قيادته الحكيمة.