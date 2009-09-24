بسبب تلميحاته الجنسية.. الوزيرة ريغف تطالب بإقصاء عضو كنيست

القدس المحتلة / سما /

طالبت الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغف بإقصاء عضو الكنيست اليعزر شطيرن من البرلمان الاسرائيلي بسبب مقولة أمس استهدفت الوزيرة، والتي ألمح فيها الى شكوك حول طريقة ترقيتها في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ودعت ريغف رئيس حزب "يش عتيد" الذي ينتمي اليه شطيرن، الى تعليق مهام شطيرن وإبعاده عن الحزب "لأنه لا مكان لمن يحتقر النساء ويلمح تلميحات ذات طابع جنسي في الحياة السياسية" على حد قولها.

النقاش في الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الاثنين لم يكن ثقافيًا البتة، إن صحّ القول. ففي خضم النقاش عن قانون الولاء بالثقافة الذي تدفعه الوزيرة ريغف المسؤولة عن ملف الثقافة في الحكومة الاسرائيلية والذي يشترط الولاء للدولة وللقيم الصهيونية لأجل الحصول على تمويل منها.

وبينما كان شطيرن يخطب على منبر الكنيست ويعبر عن اعتراضه للقانون وقع سجال بينه وبين الوزيرة، أطلقت خلالها ريغف سهامها نحوه بقولها "نذكر كيف كنت رئيسًا لجناح القوى العاملة (في الجيش الاسرائيلي) وكم احتجنا أن ننظف من بعدك". ولم يكن من النائب شطيرن الا أن رد عليها بتلميح مبطّن مشابه "لا أريد أن أتحدث هنا عن كيف رُقيّتِ في صفوف الجيش، من المفضل ألا نخوض بها".

ويلمح شطيرن بذلك الى شائعات حول الوزيرة، التي تبوأت أعلى منصب لامرأة في صفوف الجيش الإسرائيلي كناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي بين الأعوام 2005 و 2007، وقد اعتبرت كمروّجة لرئيس هيئة الأركان خلال حرب لبنان الثانية فترة خدمتها كناطقة للسان الجيش الإسرائيلي. وبعد أن أنهت خدمتها العسكرية انضمت الى حزب "الليكود" اليميني الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وترشحت للكنيست.

وقالت ريغف ردًا على أقوال شطيرن، إنه في "ظل التلميحات الفظة وذات الطابع الجنسي من قبل شطيرن توجهت الى المستشار القضائي للحكومة، وزير الجيش، وللجنة الأخلاقيات في الكنيست لأجل اطلاق عملية فحص لطريقة ترقيتي في صفوف الجيش الاسرائيلي واستجواب ضباطي في الجيش للتأكد اذا ما كان هناك ما يشيب ترقيتي في صفوف الجيش، واذا كانوا ارتكبوا أي جنحة خلال ترقيتي بشكل غير قانوني".

وأوضح شطيرن تعقيبًا على الضجة التي أحدثتها تلميحته أن ريغف قاطعت خطابه بملاحظات تخص خدمته العسكرية، "وقصدت من تلك المقولة، وكما أعلنت من على المنصة، أنها تخص حماسة ريغف المفرطة في خدمة سادتها، كما كان في فترة الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة، وكما ها هي فاعلة اليوم، دائمًا ما تتملق للمسؤولين والأعلى منها مرتبة دون أن تتحلى بشيء من الأيديولوجية أو الرؤية. لم يكن لأقوالي أي علاقة بالتلميحات الجنسية".

وصادقت الكنيست يوم أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون"الولاء بالثقافة" الذي بادرت اليه الوزيرة عن حزب الليكود، وبموجبه يتم منح الوزيرة صلاحيّة التحكم بميزانيات المؤسسات الثقافية بحسب المضامين السياسية والاجتماعية لأعمال ومشاريع هذه المؤسسات.

ووفق النص المقترح للقانون، فهو يمنح الوزيرة صلاحيّة التحكم بالميزانيات الممنوحة للمؤسسات الثقافيّة المختلفة في حال رأت الوزيرة ان النشاط الثقافي ينفي "الاعتراف بيهودية اسرائيل"، وفيه "تشجيع العنف والإرهاب" و"دعم الكفاح المسلح لدولة معاديّة لإسرائيل" او لتنظيم إرهابي"، او التطرق الى "يوم استقلال اسرائيل كذكرى حزينة"، او "تمزيق علم اسرائيل او عدم إحترام رموز الدولة".

يذكر أنه خلال النقاش العام يوم أمس هاجم النائب عن حزب الليكود أورين حزان النائب ايلان جيلؤون من حزب ميرتس، ووصفه بأنه "نصف انسان" لكونه يعاني إعاقة ويستعين بكرسي عجلات.

وأمس اعتبر النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والثقافة البرلمانية عن القائمة العربية المشتركة، هذا القانون بالمجحف، معتبرأنه "يهدف إلى قمع اي نشاط ثقافي تقدمي ونقدي لا يتماهى مع مواقف الحكومة، ويستهدف تحديدًا الانشطة الثقافية والفنية العربية في البلاد التي تعبّر عن الهوية الفلسطينية وعن الرواية الوطنية الفلسطينية. وهكذا فان الوزيرة الّتي من المفترض ان تكون المسؤولة عن تدعيم الثقافة وتقويتها، تحاول السيطرة على المشهد الثقافي برمته وتطويعه لأجندتها اليمينية العنصريّة، وذلك من خلال تحويل الوزارة لأداة رقابة فكريّة، تمامًا كما في الأنظمة الدكتاتورية".

وأضاف جبارين: "العداء لكل ما هو خارج الإجماع الصهيوني بات المشروع الأكبر لحكومة نتنياهو، فالحديث عن قانون عنصري وغير ديمقراطي آخر يُضاف الى سلسلة القوانين العنصرية والاستبدادية التي تبادر إليها حكومة اليمين الاستيطاني الحاليّة".