سويرجو : ما يحدث الان خطوة مريحة و تخلق نوعا من الامل و الطمأنينة

غزة/سما/

قال القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو اليوم الثلاثاء، إنّ ما يحدث الان بلا شك أنه خطوة مريحة، و تخلق نوعا من الامل و الطمأنينة.

وأضاف سويرجو في تصريحٍ صحفي، أنّه على الجميع أن لا يذهب بعيدا في تحليل ما يراه بل هناك ما لا يراه الكثيرون ويجري في الخفاء من أجل تحويل هذه الخطوات من حل مؤقت الى حل جذري و هذا يعني أن ما يجري هي الخطوة الاولى الانتقالية (6 اشهر) في اتجاه حسم كثير من الامور .

وأكد سويرجو على عدة نقاط أهمها:

1. عودة السلطة لغزة ضمن اتفاق يستند الى التدرج في الخطوات .

2. عودة السلطة للمفاوضات على اساس التحول من سلطة الى( دولة )والبدء بخطوات عملية يتم الاتفاق عليها في الخفاء بين كل الاطراف .

3. دعوة حماس للقاهرة في الايام القادمة لوضع اليات الزامية تطبيق اتفاق 2017 .

تأخذ بعين الاعتبار الشراكة والتدرج في تطبيق الخطوات .

4. الاعلان عن صفقة القرن من قبل الولايات المتحدة بعد اجتماعات سرية مع كل الاطراف لضمان قبول مسار الصفقة و نتائجها .