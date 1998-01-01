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الشاباك: حماس غير معنية بالدخول في مواجهة عسكرية مع "إسرائيل" في هذه المرحلة

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك: حماس غير معنية بالدخول في مواجهة عسكرية مع "إسرائيل" في هذه المرحلة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الشاباك نداف أرغمان، خلال نقاش للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بأن حماس غير معنية بالدخول في مواجهة عسكرية مع "إسرائيل" في هذه المرحلة، إلا أنها عازمة على الاستمرار في فعاليات الحراك الشعبي الأمر الذي قد يجرنا إلى المواجهة.

وأوضح أرغمان بأن تعزيز العلاقة بين حماس والمحور الشيعي في المنطقة من شأنه أن يساعد في تطوير قدرات حماس العسكرية.

ونوه أرغمان، في بداية كلمته أمام اللجنة بأن الوضع في الساحة الفلسطينية معقد جداً، حيث تحاول حماس تنفيذ عمليات "تخريبية" في الضفة الغربية بتوجيه من غزة وتركيا ولبنان.

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