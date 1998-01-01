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قطر تعلن صرف مساعدات نقدية لـ 50 ألف أسرة فقيرة بغزة

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تعلن صرف مساعدات نقدية لـ 50 ألف أسرة فقيرة بغزة



غزة/سما/

أعلن السفير م. محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن صرف مساعدات نقدية عاجلة لـ 50 ألف أسرة من سكان قطاع غزة بقيمة 100$ لكل عائلة.

وقال، أنه سيزور المنطقة خلال أيام للإعلان عن تنفيذ رزمة أخرى من المشاريع الإنسانية في كافة القطاعات والبرامج الإنسانية المختلفة، في إطار الدور الإنساني المستمر الذي تقوم به دولة قطر لدعم صمود قطاع غزة وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر المفدّى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ودعا العمادي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى ضرورة التدخل العاجل لحل المشاكل الإنسانية لسكان القطاع، محذرا من التدهور الخطير الذي تشهده كافة القطاعات خصوصاً قطاع الإغاثة والصحة والقطاعات الخدماتية

ومن المقرر أن تتم عملية صرف المساعدة النقدية خلال الأيام القليلة المقبلة بإجمالي 5 مليون دولار أمريكي عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، لكافة الأسر التي تمت عملية اختيارها بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية بغزة وضمن معايير دقيقة.

وتأتي هذه المساعدة لسكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة وبعد أيام من تقديم المنحة القطرية التي تقدر ب 10 مليون دولار شهرياً لتزويد قطاع غزة بالوقود لحل مشكلة الكهرباء في الوقت الذي شهد فيه سكان القطاع تحسناً ملحوظاً على جداول الكهرباء بعد التزام دولة قطر بدفع ثمن الوقود الذي يتم تزويد محطة توليد الكهرباء به بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

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