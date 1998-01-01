المالية بغزة تصدر توضيحاً هاما حول صرف رواتب موظفيها

غزة/سما/

أعلنت وزارة المالية بغزة مساء اليوم الثلاثاء، عن صرف دفعة مالية للموظفين عن شهر يوليو 2018، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت المالية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن الصرف سيكون للموظفين كافة بنسبة 60%، وبحدّ أدنى 1400 شيقل.

وبيّنت أن الصرف سيتمّ على أربع فئات، مشيرة إلى أنه سيتمّ خصم سلفة الـ400 شيقل التي صرفتها للموظفين يوم الخميس الماضي.

وذكرت "المالية" أنها ستبدأ صرف الرواتب صباح غد الأربعاء عبر بنكي "الوطني" و"الإنتاج" وفروع بنك البريد كافة.

ونوّهت الوزارة إلى أن جهودها مستمرة "لتحسين نسبة الصرف في الأِشهر القادمة".