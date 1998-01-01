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أبو ظريفة :التسهيلات على مستوى المساعدات المالية والكهرباء ليس لها أي أثمان سياسية

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ظريفة :التسهيلات على مستوى المساعدات المالية والكهرباء ليس لها أي أثمان سياسية



غزة/سما/

 قال عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة والقيادي البارز في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة اليوم الثلاثاء، إنّ التسهيلات على مستوى المساعدات المالية والكهرباء ليس لها أي أثمان سياسية

وأضاف أبوظريفة في تصريحاتٍ صحفية، أنّ التسهيلات تأتي في إطار التفاهمات التي تمت خلال الأيام الماضية بجهود مصرية، ونتيجةً للضغط التي تعرض له الاحتلال من استمرار مسيرات العودة على طول السياج الحدودي.

وأوضح، أنّ التسهيلات ما هي إلا نتائج عملية يجب أن يلمسها المواطن في قطاع غزة، وهي خطوة يجب البناء عليها بالاستمرار بالمسيرات السلمية، في إطار رفع الحصار عن جميع فئات شعبنا.

وتابع، لولا نضالات شعبنا الفلسطيني ودماء الشهداء والجرحى لما استجاب الاحتلال لمطالب شعبنا

وأشار إلى، أنّه يجب الاستمرار بمسيرات العودة بطابعها السلمي حتى كسر الحصار الإسرائيلي، وتحقيق حق العودة.

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