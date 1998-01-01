  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحمد الله: تخصيص 12.5 مليون دولار منحة لمستشفيات القدس

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله: تخصيص 12.5 مليون دولار منحة لمستشفيات القدس



رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: "في إطار مسؤولياتنا الوطنية تجاه القدس ومؤسساتها وأهلنا الصامدين فيها، وتحديا لأي قرار أو محاولة لطمس هوية وإرث مدينتنا المقدسة وتجريدها من مقومات صمودها، وتنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس بدعم صمود القدس والمقدسيين كأولوية وطنية عليا وعاجلة، قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 12.5 مليون دولار كمنحة لسد العجز الناجم عن وقف التمويل الأميركي لمستشفياتنا في القدس، على أن يتم تسديد النصف الباقي عند توفر الإمكانيات".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، مدراء مستشفيات القدس التي تستهدفها المنحة، بحضور وزير المالية شكري بشارة، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، ومستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص.

وأضاف رئيس الوزراء: "هذا أقل الواجب والمسؤولية، وسنبقى حريصين على أن تظل مستشفياتنا في القدس قائمة وفاعلة مفتوحة لاستقبال المرضى وتقديم العلاجات الحيوية النوعية لهم، وستبقى وجهة علاجية تحويلية لأبناء شعبنا من الضفة الغربية كما من غزة، ولن نسمح بضرب أو تهديد هذه المستشفيات، كما لن نسمح بفصل القدس أو عزلها أو اقتلاع التجمعات البدوية فيها أو تهديد مخيماتها، وسنعمل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية لصون مكانتها وتاريخها، وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتها، وحماية المنهاج التعليمي الفلسطيني فيها، والتصدي لأية قرارات تخدم الأهداف الاستعمارية والاحتلالية لإسرائيل".

وتابع الحمد الله: "يقع على عاتق المجتمع الدولي اليوم، التزام قانوني وأخلاقي، بالتصدي لقرارات الإدارة الأميركية والوقوف في وجه التهديدات الإسرائيلية الممنهجة لحياة أبناء شعبنا، والذي تديره إسرائيل بأدواتها العدوانية، من حكومة اليمين المتطرف، فإسرائيل بدعم من الإدارة الأميركية، إنما تستهدف الثوابت والبنى التي يعول عليها الفلسطينيون في صمودهم وبقائهم، والتي تعتبر مستشفيات القدس ووكالة الغوث أبرزها".

وقال رئيس الوزراء: "أحيي كافة العاملات والعاملين في مستشفياتنا الأهلية والخاصة في القدس، وأتوجه من خلالكم بتحية إجلال واعتزاز من أبناء شعبنا المرابطين في القدس حماة الهوية والأرض والوجود الفلسطيني، وأطالب وأحث الجهات العربية والإسلامية والدولية على المزيد من دعم مستشفيات "المطلع والمقاصد والفرنساوي وسان جون والهلال والأميرة بسمة"، التي تعتبر أهم البنى والصروح الإنسانية والوطنية في قلب القدس المحتلة، والتي بها يرتبط تاريخنا وإرثنا القومي والحضاري، وكما قال الرئيس: "عاصمتنا هي القدس وليست في القدس"، ودولتنا لن تقوم إلا على حدود عام 1967، وغزة والأغوار وكافة التجمعات البدوية في قلبها".

أخبار ذات صلة

الاونروا

واشنطن ستمنح الأونروا 60 مليون دولار وستحجب عنها 65 مليون دولار حاليا

الحمد الله: شعبنا يواجه العدوان في القدس وغزة والضفة

الحمد الله وبشارة والشيخ و كحلون ومردخاي

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

الحمدلله

الحمد الله فور وصوله رام الله : حدث اليوم كان مدبرا وهذا العمل لا يمثل أهل غزة وشعبنا

الرئيس عباس واوباما

اوباما حول 221 مليون دولار للفلسطينيين في اللحظة الأخيرة رغم المعارضة

مليون دولار لمستشفى رفيديا

صور: زيارة مفاجئة و مليون دولار لمستشفى رفيديا في نابلس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تطبيق الشق الأول من تفاهمات التهدئة برعاية مصرية منتصف الشهر الجاري

فيديو: تصريح مثير للسيسي عن إعمار سورية.. "مش أنت خربتها؟ أصلحلك أنا ليه؟ "

القوى الوطنية والاسلامية: أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة

تراجع حدة مسيرات "العودة" وسط تقدم جهود التهدئة

بالاسماء .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

غرينبلات: خطة إسرائيلية لسكة حديد تصل الأردن والسعودية والخليج (صور)

صحيفة صباح: تفاصيل "حرب الكاميرات" بين القنصلية السعودية والشرطة التركية

الأخبار الرئيسية

الشاباك: حماس غير معنية بالدخول في مواجهة عسكرية مع "إسرائيل" في هذه المرحلة

مالية غزة تعلن عن رزمة تحسينات مالية تشمل رواتب موظفيها

جنود الاحتلال

باحث اسرائيلي: إسرائيل لن تضحي بجنودها على مذبح تسليم غزة للرئيس عباس

الحكومة

الحكومة تقرّ الجدول الزمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي و الخميس 15 الجاري عطلة رسمية

حدود غزة -ارشيفية

محلل إسرائيلي: إسرائيل تريد بشدة التوصل إلى تهدئة و الجيش يبحث عن حلول لتجنب حرب بغزة