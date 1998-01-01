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الجهاد: ما ستعلن عنه وزارات غزة من تحسينات ثمرة تضحيات شعبنا في القطاع

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: ما ستعلن عنه وزارات غزة من تحسينات ثمرة تضحيات شعبنا في القطاع



غزة/سما/

أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د.وليد القططي أن ما ستعلن عنه الوزارات من تحسينات في موضوع كسر الحصار هو ثمرة من ثمار مسيرة العودة والتضحيات التي قدمها شعبنا في القطاع، وهي تأتي ضمن الأهداف الوطنية التي تسعى المقاومة لتحقيقها وفي القلب منها تخفيف الضغط على حاضنتها الشعبية.

وسيعقد المكتب الإعلامي الحكومي بعد قليل عن جملة من التطورات بشأن رواتب موظفي غزة وعن سلسلة من الاجراءات والقرارات المهمة المرتبطة بالقضايا الحياتية في القطاع.

وقال القططي في تصريح صجفي إنّ هذه الخطوات هي بداية المسار في كسر الحصار، والتي من الضروري أن يملسها الشعب الفلسطيني واقعًا ملموسا.

وذكر أن هذه التحسينات هي ترجمة للتفاهمات التي جرت عقب عدوان 2014 والتي تنصل الاحتلال منها آنذاك.

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن بنود جديدة وانما تنفيذ لهذه التفاهمات السابقة، والتي جاءت بفعل عملية الضغط الشعبي واقتناع الاحتلال بعدم جدوى استمرارية الحصار".

وذكر أن معادلة التهدئة مقابل التهدئة لم تعد مجدية، مجددًا تأكيده بأن هذه الخطوات هي هدف من الأهداف الوطنية للمقاومة التي تسعى لتحقيقها وتتمثل بتخفيف الضغط عن الحاضنة الشعبية الداعمة لها".

وشدد على أن هذه الخطوات ليست منة من أي طرف دولي او غيره، وهي حقوق ينتزعها شعبنا بحبات عرقه ودمه.

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