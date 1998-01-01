"ريفلين" يناقش الوضع السيء في الجنوب مع شبان غلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

التقى الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، مساء الثلاثاء، مجموعة من الشباب من غلاف غزة، وأطلعوه على خطر البالونات والطائرات الورقية التي يطلقها شبان فلسطينيون من غزة.

وقالت القناة 12 العبرية: إن هؤلاء الشبان أطلعوا، رؤبين ريفلين، على والوضع الأمني السيء الذي يعشونه منذ أشهر.

ورغم التراجع النسبي في عدد الحرائق التي تندلع في الجنوب جراء الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن "غلاف قطاع غزة لا يزال يشتعل" حيث تجدد الإطلاق، وتجدد معها اندلاع النيران في محيط القطاع المحاصر منذ سنوات.