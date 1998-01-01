  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"ريفلين" يناقش الوضع السيء في الجنوب مع شبان غلاف غزة

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ريفلين" يناقش الوضع السيء في الجنوب مع شبان غلاف غزة



القدس المحتلة / سما /

التقى الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، مساء الثلاثاء، مجموعة من الشباب من غلاف غزة، وأطلعوه على خطر البالونات والطائرات الورقية التي يطلقها شبان فلسطينيون من غزة.

وقالت القناة 12 العبرية: إن هؤلاء الشبان أطلعوا، رؤبين ريفلين، على والوضع الأمني السيء الذي يعشونه منذ أشهر.

ورغم التراجع النسبي في عدد الحرائق التي تندلع في الجنوب جراء الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن "غلاف قطاع غزة لا يزال يشتعل" حيث تجدد الإطلاق، وتجدد معها اندلاع النيران في محيط القطاع المحاصر منذ سنوات.

أخبار ذات صلة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "

مستوطن

الجبهة الداخلية الاسرائيلية تصدر تعليمات جديدة لسكان " غلاف غزة "

القبة الحديدية - ارشيف

جيش الاحتلال يقرر نشر عدد من بطاريات "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ في غلاف غزة

طائرات ورقية

"سلاح الجو الفلسطيني" يصل لمناطق غلاف غزة ..كيف؟

خريطة

"الكابنيت" يناقش اليوم خطة لبناء سلسلة جدران حول مدن بالضفة

سلك كرم ابو سالم

صور وفيديو .. شبان غاضبون يتمكنون من اقتحام معبر "كرم أبو سالم"

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: تصريح مثير للسيسي عن إعمار سورية.. "مش أنت خربتها؟ أصلحلك أنا ليه؟ "

القوى الوطنية والاسلامية: أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة

تراجع حدة مسيرات "العودة" وسط تقدم جهود التهدئة

غرينبلات: خطة إسرائيلية لسكة حديد تصل الأردن والسعودية والخليج (صور)

صحيفة صباح: تفاصيل "حرب الكاميرات" بين القنصلية السعودية والشرطة التركية

يضم أول وزير يهودي.. الرئيس التونسي يرفض تعديلاً وزارياً أجراه رئيس الحكومة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

مالية غزة تعلن عن رزمة تحسينات مالية تشمل رواتب موظفيها

جنود الاحتلال

باحث اسرائيلي: إسرائيل لن تضحي بجنودها على مذبح تسليم غزة للرئيس عباس

الحكومة

الحكومة تقرّ الجدول الزمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي و الخميس 15 الجاري عطلة رسمية

حدود غزة -ارشيفية

محلل إسرائيلي: إسرائيل تريد بشدة التوصل إلى تهدئة و الجيش يبحث عن حلول لتجنب حرب بغزة

الوفد الامني المصري

صحيفة: تطبيق الشق الأول من تفاهمات التهدئة برعاية مصرية منتصف الشهر الجاري