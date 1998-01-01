مالية غزة تعلن عن رزمة تحسينات مالية تشمل رواتب موظفيها

غزة/سما/

أعلنت الوزارة في غزة مساء يوم الثلاثاء، عن سلسلة من القرارات والتحسينات بشأن رواتب موظفي غزة، والمساعدات لجرحى وذوي شهداء مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.

وقال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في مؤتمر صحفي بغزة : “تتويجًا للجهود الكبيرة نعلن عن صرف دفعة من راتب يوليو بنسبة ٦٠% وحد أدنى ١٤٠٠ شيكل غدًا الأربعاء”.

من جهته، أعلن يوسف إبراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية : “صرف مساعدات مالية بقيمة 700 شيكل لعدد 5000 من ذوي شهداء مسيرة العودة وكسر الحصار والجرحى من ذوي الحالات الخطيرة وجميع حالات البتر بعد ظهر الأربعاء المقبل عبر كافة فروع بنك البريد”.

كما قال إنه سيتم صرف “مساعدة مالية بالأيام المقبلة بقيمة 100$ ل50 ألف أسرة محتاجة اختيروا بمعايير محددة وبتوافق وطني”.

فيما أعلنت وزارة العمل عن برنامج تشغيل مؤقت لـ10 الاف عامل وخريج في الايام المقبلة .

يذكر أن نقيب الموظفين في غزة يعقوب الغندور، كشف مساء الثلاثاء، عن بشريات ستزف للموظفين خلال الساعات القادمة.

وقال الغندور إن هناك “بشريات بشأن رواتب موظفي غزة سيعلن عنها خلال ساعات”، دون تفاصيل