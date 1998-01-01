الخليل: ضبط (1600) طير دجاج مهرب ومجهول المصدر وغيرصالح للاستهلاك الادمي

تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي ومديرية الزراعة في محافظة الخليل من ضبط (1600)طير دجاج مريض وغير صالحة للاسهلاك الادمي.



و تمت عملية الضبط بناء على معلومات استخبارية لدى الضابطة الجمركية مفادها ادخال دجاج مهرب الى منطقة "دير رازح" لاحدى المزارع في نفس المنطقة، وعلى الفور تم تحريك دورية مشتركة من الضابطة الجمركية والامن الوقائي ومداهمة المزرعة وضبط (1600) طير دجاج وبعد اجراء الفحوصات اللازمة للطيور تبين انها مريضة وغير صالحة للاستهلاك الادمي ولا تحمل تصريح زراعة ومجهولة المصدر وقد أقر اتلافها على الفور حسب الاصول.