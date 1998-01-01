  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: ضبط (1600) طير دجاج مهرب ومجهول المصدر وغيرصالح للاستهلاك الادمي

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي ومديرية الزراعة في محافظة الخليل من ضبط (1600)طير دجاج مريض وغير صالحة للاسهلاك الادمي.


و تمت عملية الضبط بناء على معلومات استخبارية لدى الضابطة الجمركية مفادها ادخال دجاج مهرب الى منطقة "دير رازح" لاحدى المزارع في نفس المنطقة، وعلى الفور تم تحريك دورية مشتركة من الضابطة الجمركية والامن الوقائي ومداهمة المزرعة وضبط (1600) طير دجاج وبعد اجراء الفحوصات اللازمة للطيور تبين انها مريضة وغير صالحة للاستهلاك الادمي ولا تحمل تصريح زراعة ومجهولة المصدر وقد أقر اتلافها على الفور حسب الاصول.

 
#دجاج

أخبار ذات صلة

مياه غزة - ارشيف

97% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام الادمي والمياه المحلاة محليا تبقى ملوثة

جيش الاحتلال

صور: جيش الاحتلال يتدرب في الخليل على احتلال غزة

الخليل : وفاة موقوف لدى الشرطة

مواجهات- ارشيف

الخليل: اصابة فتى برصاص الاحتلال في باب الزاوية

مستوطنة - ارشيف

الاحتلال يشرع بتوسيع مستوطنة غرب الخليل

مكان العملية

صور: استشهاد شاب بزعم تنفيذه عملية طعن في الخليل

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة ساعات

للمرة الأولى..الوليد بن طلال يتحدث عن التحقيق بمقتل جمال خاشقجي ماذا قال؟

فيديو: تصريح مثير للسيسي عن إعمار سورية.. "مش أنت خربتها؟ أصلحلك أنا ليه؟ "

القوى الوطنية والاسلامية: أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة

تراجع حدة مسيرات "العودة" وسط تقدم جهود التهدئة

غرينبلات: خطة إسرائيلية لسكة حديد تصل الأردن والسعودية والخليج (صور)

صحيفة صباح: تفاصيل "حرب الكاميرات" بين القنصلية السعودية والشرطة التركية

الأخبار الرئيسية

جنود الاحتلال

باحث اسرائيلي: إسرائيل لن تضحي بجنودها على مذبح تسليم غزة للرئيس عباس

الحكومة

الحكومة تقرّ الجدول الزمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي و الخميس 15 الجاري عطلة رسمية

حدود غزة -ارشيفية

محلل إسرائيلي: إسرائيل تريد بشدة التوصل إلى تهدئة و الجيش يبحث عن حلول لتجنب حرب بغزة

الوفد الامني المصري

صحيفة: تطبيق الشق الأول من تفاهمات التهدئة برعاية مصرية منتصف الشهر الجاري

الاحمد - ارشيف

الأحمد ينفي موافقة القيادة على التهدئة مقابل إدخال أموال لغزة عن طريق إسرائيل