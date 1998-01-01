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الاحتلال يعتقل لاعب نادي طوباس صهيب السركجي

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل لاعب نادي طوباس صهيب السركجي



رام الله /سما/

استنكرت إدارة نادي طوباس الرياضي، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعب الفريق صهيب السركجي، فجر يوم الثلاثاء.

وقال النادي: "إن هذه الخطوة هي ضربة أخرى للرياضة الفلسطينية بشكل عام وهي استمرار للاعتداءات المتواصلة على الرياضة والمنشآت الرياضية، والتي تمثلت قبل أيام باقتحام مقر نادي سلوان المقدسي، والاعتداء على الهيئتين الإدارية والعامة للنادي واستكملتها فجر اليوم باعتقال لاعبنا صهيب سركجي".

وأكدت إدارة النادي وقوفها الى جانب اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ودعمه في جهوده الرامية إلى وقف الاعتداء على الرياضيين والمنشآت الرياضية، وفضح هذه الممارسات على المستويات المحلية والعالمية.

وتمنى النادي الفرج العاجل للاعب السركجي ولبقية الأسرى، حتى تحقيق رياضه وطنية خالية من منغصات الإحتلال في ظل دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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