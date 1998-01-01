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منظمة "فور شباب" تستقبل وفدا من جامعة القدس المفتوحة

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استقبلت منظمة فور شباب العالمية -مكتب فلسطين وفدا من جامعة القدس المفتوحة بغزة، حيث ضم الوفد الاستاذ الدكتور زياد الجرجاوي مساعد نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون قطاع غزة، والاستاذ زكريا ساق الله مساعد عميد القبول والتسجيل والامتحانات، والاستاذ خالد قشقش مدير دائرة الجودة، وكان في استقبالهم الاستاذة فاطمة الدريملي مديرة مكتب المنظمة، والاستاذ معتز برزق مدير البرامج، والاستاذ معين صيام مسئول الانشطة.

وتهدف الزيارة لبحث سبل وفتح افاق التعاون بين المنظمة والجامعة لخدمة المجتمع الفلسطيني عامة، وطلبة الجامعات خاصة.

ورحبت الاستاذة فاطمة الدريملي بالوفد الزائر، مؤكدة على أهمية التعاون البناء بين المنظمة والجامعة لتطوير قدرات الشباب في المجالات المختلفة والمتنوعة التي تساعدهم في مسيرتهم العلمية والعملية.

وأشادت باهتمام الجامعة بالتعليم التقني والمهني والطاقات الشابة، التي تساهم في تأهيل الشباب إلى سوق العمل.

بدوره تحدث أ. برزق عن المنظمة واهدافها وبرامجها، مستعرضا أهم الانجازات والمشاريع التي تقدمها المنظمة للمجتمع وللشباب الفلسطيني خاصة، مبينا أن المنظمة تهدف إلى خدمة الشباب الفلسطيني وتطوير قدراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

من جهته أكد أ. د زياد الجرجاوي، على أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي لخدمة طلبة الجامعات والخريجين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع، مبديا إعجابه بعمل المنظمة وما تقدمه للشباب من خدمات ودورات وبرامج تدريبية تساهم في دعمهم وتطويرهم.

وأبدى استعداد الجامعة للتعاون مع المنظمة وتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم في المجالات الثقافية، والرياضية، والارشادية، والأعمال التطوعية، والبرامج تدريبية، بالإضافة إلى اعطاء امتيازات خاصة لطلبة الجامعة من أعضاء فور شباب.

وفي نهاية الزيارة قدمت الجامعة درع شكر وتقدير للمنظمة.

#فور شباب #جامعة القدس المفتوحة

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