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الاحتلال يعتقل 18 مواطناً من الضفة بينهم جريح

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 18 مواطناً من الضفة الغربية بينهم جريح.

وبين نادي الأسير في بيان له، أن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في محافظة الخليل بينهم جريح وهم: الجريح مهند عبد الفتاح الرجبي وهو مصاب بست رصاصات في ساقه اليمنى وما يزال قيد العلاج، ومحمد تيسير الأطرش، وحمزة طارق غيث، ومحمد سمير أبو عرام، وفلاح حمدي أبو ماريا، وشقيقه محيي الدين، إضافة إلى خطاب وحيد أبو ماريا.

فيما اعتقل 3 مواطنين من مخيم الجلزون في محافظة رام الله والبيرة وهم: ماهر أحمد ظاهر (21 عاماً)، وشقيقه مهدي (24 عاماً)، وشادي دار خليل (21 عاماً).

كذلك جرى اعتقال مواطنين من بلدة حزما وهما: محمد حمزة صلاح الدين، ومصعب عبد الرحمن الخطيب. يُضاف إلى المعتقلين صهيب السركجي، وعمر السركجي وكلاهما من محافظة نابلس، ومواطن آخر من محافظة جنين وهو زاهر جمال زعرور.

ومن محافظة قلقيلية اُعتقل المواطنان أحمد شعبان نوفل، ومحمد عصام خالد، ومن بلدة الزاوية في سلفيت اُعتقل المواطن أدهم إسماعيل صابر.

#الاحتلال

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