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رئيس الشاباك: الهدوء بالضفة وغزة مضلل ومخادع

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الشاباك: الهدوء بالضفة وغزة مضلل ومخادع



القدس المحتلة / سما /

قال نداف أرغمان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، إن الهدوء الحالي في الضفة الغربية وقطاع غزة مضلل ومخادع وخاصةً في الضفة الغربية التي تشهد هدوءًا نسبيا لكن الوضع قد يتفجر في أية لحظة.

وزعم أرغمان في حديث أمام لجنة الأمن والخارجية في الكنيست لاستعراض الوضع الأمني، أنه تم إحباط 480 هجوما في الضفة الغربية العام الماضي، وتم اعتقال 500 ممن وصفهم بـ "الإرهابيين الفرديين".

واتهم أرغمان، حركة حماس، بأنها تحاول بكل قوة تنفيذ هجمات من الضفة الغربية بهدف زعزعة الاستقرار، مبينا أن الوضع معقد للغاية بفعل الوضع الحالي.

وقال "فوق السطح يمكننا أن نرى الهدوء النسبي، ولكن تحت السطح هناك محاولات لتنفيذ هجمات من قبل حماس بتوجيه من قياداتها في غزة ولبنان وتركيا".

وأشار إلى أنه تم إحباط 219 خلية لحماس في الضفة الغربية في إطار العمليات التي ينفذها الشاباك بمساعدة الجيش لإحباط الهجمات.

ولفت إلى أنه تم إحباط هجمات سبيرانية عبر الانترنت وأخرى في محاولة للتجسس على الجنود.

وقال إن الوضع في قطاع غزة وضع إسرائيل في حالة شك حول تجاهه إما لمعركة أو لتثبيت الوضع الإنساني عبر الهدوء.

#الشاباك #غزة #الضفة

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