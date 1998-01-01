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قوات الاحتلال تطلق النار على فتاة قرب العيزرية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تطلق النار على فتاة قرب العيزرية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن



القدس المحتلة / سما /

 أطلقت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، النار على فتاة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "كفار أدوميم"، قرب بلدة العيزرية شرقي القدس.

وقالت وسائل اعلام عبرية، إن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة فلسطينية عقب إطلاق النار تجاهها بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن عند مستوطنة "كفار أدوميم" بالقدس.

وأشارت الى أن الفتاة أصيبت بأعيرة نارية في الفخد وصفت حالتها بالمتوسطة جراء إطلاق النار عليها وجرى اعتقالها.

وذكرت مصادر الاحتلال أن السيدة كانت تحمل سكينا داخل دكان لبيع الفلافل، وعندما لاحظها صاحب الدكان اتصل بعناصر "حرس الحدود" الذين وصلوا إلى المكان وشاهدوا جسما مشبوها بحوزة المرأة، فأطلقوا النار عليها.

#الاحتلال #فتا #عملية

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