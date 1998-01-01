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محلل إسرائيلي: إسرائيل تريد بشدة التوصل إلى تهدئة و الجيش يبحث عن حلول لتجنب حرب بغزة

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي: إسرائيل تريد بشدة التوصل إلى تهدئة و الجيش يبحث عن حلول لتجنب حرب بغزة



القدس المحتلة / سما /

قال محلل الشؤون العربية، في القناة العاشرة، "تسفي يحزكئيلي"، إن الجيش الإسرائيلي، يبحث عن حلول اقتصادية، للأزمات في غزة، لتجنب الدخول في حملة عسكرية بقطاع غزة.

وذكر المحلل الإسرائيلي، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" تريد وبشدة التوصل إلى تهدئة مع حماس بغزة، لكن مقابل الهدوء، ووقف التظاهرات على الحدود.

وأضاف المحلل، أن الحكومة الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، باتوا يدركون أن الأزمات في قطاع غزة، هي أزمات إنسانية، ولا يمكن حلها بالقوة العسكرية.

ووفقا للمحلل، فإن الجيش الإسرائيلي، يبحث عن حلول إنسانية، للأزمات في غزة، لتجنب الدخول في حملة عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وتوقع المحلل يحزكئيلي، التوصل قريبا إلى اتفاق تهدئة بين "إسرائيل" وحركة حماس بقطاع غزة.

وفي سياق منفصل، تطرق المحلل الإسرائيلي، إلى زيارة نتنياهو الى دولة عُمان قائلا: "إن الدول العربية تريد اليوم أكثر من ذي قبل، التقرب إلى إسرائيل، وذلك لأن إسرائيل تبيع معلومات استخباراتية وتقنيات تكنولوجية، قادرة على تصفية أنظمة بالشرق الأوسط"، على حد زعمه.

#اسرائيل #التهدئة #غزة

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