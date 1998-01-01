جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: إدارة ترمب توفر الغطاء والوقت اللازمين لتنفيذ مخططات اليمين الحاكم في إسرائيل

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين، اليوم الثلاثاء، مُصادرة مساحات شاسعة من أراضي قرية اللبن الغربي لتوسيع مستوطنة "بيت ارييه"، وشق طرق استيطانية ضخمة لربط المستوطنات الواقعة شمال غرب رام الله وتحويلها الى كتلة استيطانية واحدة ضخمة تمتد حتى مستوطنة (اريئيل) في عمق الضفة الغربية المحتلة.

واستنكرت الوزارة بأشد العبارات مصادرة أكثر من 350 دونما من الأراضي التابعة لخلة مكحول بالأغوار الشمالية، كحلقة في مخططات الاحتلال الرامية الى تهجير المواطنين الفلسطينيين من الأغوار المحتلة وتهويدها بالاستيطان.

وحملت الوزارة، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الاستيطان الجاري في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، والذي يتم تحت المظلة الأميركية وقرارات إدارة ترمب المنحازة للاحتلال والخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وأكدت أن الضجيج الذي يفتعله ترمب وإدارته يصب في صالح المشروع الاستعماري الإحلالي، كما أنه يوفر الوقت اللازم لليمين الحاكم في إسرائيل حتى يستكمل رسم خارطة مصالحه الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، وعلى حساب فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي، والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام في الشرق الأوسط سرعة التحرك لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334

#وزارة الخارجية

أخبار ذات صلة

الحية- ارشيف

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة والوقت والمكان المناسب

مردخاي - ارشيف

إسرائيل تتقاسم إدارة الضفة مع السلطة ومنح تصاريح العمل سيتم مباشرة من مكتب المنسق

فتح: لن يستطيع ترمب أن يلغي حق العودة بجرة قلم

إريك ترمب ومحمد عامر

فلسطيني يجلس بجانب ابن ترمب طوال 6 ساعات في الطائرة

مشير المصري- ارشيف

المصري: حماس تعهدت بالعمل على إسقاط إعلان ترمب وصفقة القرن

المالكي: سنتحدى قرار ترمب وستبقى الأونروا ما بقي اللاجئ الفلسطيني ينتظر حلا

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل أبلغت السلطة باقتطاع أموال "المقاصة" وتحويلها لقطاع غزة

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة ساعات

الوفد المصري يصل غزة لنقل الرد الاسرائيلي بخصوص التهدئة

بينت واردان يهاجمان ليبرمان ويطالبان بتشغيل عمال من غزة في اسرائيل

صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة عبر الصراف الالي وغدا في البنوك

للمرة الأولى..الوليد بن طلال يتحدث عن التحقيق بمقتل جمال خاشقجي ماذا قال؟

فيديو: تصريح مثير للسيسي عن إعمار سورية.. "مش أنت خربتها؟ أصلحلك أنا ليه؟ "

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

محلل إسرائيلي: إسرائيل تريد بشدة التوصل إلى تهدئة و الجيش يبحث عن حلول لتجنب حرب بغزة

الوفد الامني المصري

صحيفة: تطبيق الشق الأول من تفاهمات التهدئة برعاية مصرية منتصف الشهر الجاري

الاحمد - ارشيف

الأحمد ينفي موافقة القيادة على التهدئة مقابل إدخال أموال لغزة عن طريق إسرائيل

حدود غزة -ارشيفية

تراجع حدة مسيرات "العودة" وسط تقدم جهود التهدئة

فلسطين - ارشيف

القوى الوطنية والاسلامية: أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة