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الاحتلال يخطر باقتلاع أشجار زيتون في بردلة بالأغوار الشمالية

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، باقتلاع ما يقارب 260 شجرة زيتون، في قرية بردلة بالأغوار الشمالية؛ بحجة أنها أراضي دولة.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال وضع، مساء أمس، عددا من الإخطارات بجانب الأراضي المزروعة بالزيتون، تفيد باقتلاع الأشجار خلال 45 يوما.

وأوضح أن الأرض تعود لكل من: عزات أحمد رشايدة 40 شجرة، وعامر محمود هميل 45 شجرة، وحسن محمود هميل 25 شجرة، وعمر ومحمود صالح صوافطة 150 شجرة.

وأضاف أن أعمار الأشجار تتراوح بين 2-20 سنة، وبعضها محاذٍ لبعض منازل أصحابها.

يذكر أن الاحتلال يخطر بين الفترة والأخرى باقتلاع اشجار زيتون لعدد من العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية، بحجج واهية.

#الاحتلال

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