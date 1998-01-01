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الحارس أبو عاصي يقرر الرحيل عن خدمات الشاطئ

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحارس أبو عاصي يقرر الرحيل عن خدمات الشاطئ



غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن اتخاذ عاصم أبو عاصي قراره بإنهاء عقده مع خدمات الشاطئ بشكل ودي.

وأكدت التقارير أن أبو عاصي فضّل إنهاء عقده مع "البحرية", رغم قيده في كشوفات الفريق هذا الموسم.

وانتهت عقوبة الحارس التي استمرت مدة سنة ميلادية قبل أيام قليلة, لكنه لن يلعب مع "البحرية مجددا, وباتت وجهته الجديدة غير معروفة.

وفي سياق متصل, رفض عميد عوض رئيس اللجنة الإدارية لنادي خدمات الشاطئ, رحيل أبو عاصي, مؤكدا أنه لاعب مهم في صفوف الفريق.

وقال عوض إن الشاطئ لن ينهي عقده مع أبو عاصي إلا بختام الموسم, لا سيما أن الفريق بحاجة لجهوده خلال الجولات المقبلة.

يشار إلى أن أبو عاصي سبق له اللعب مع غزة الرياضي, واتحاد الشجاعية في قطاع غزة, وجبل المكبر والأمعري في دوري المحترفين.

#عاصم أبو عاصي #خدمات الشاطئ

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