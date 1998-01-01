العمل الزراعي بغزة يبدأ توزيع شبكات ري للمزارعين في كافة محافظات قطاع غزة

غزة / سما /

انتظاماً لمسيرة اتحاد لجان العمل الزراعي في تعزيز صمود المزارعين والصيادين وتمكينهم والحفاظ على سبل العيش لديهم ومساندتهم في الوصول إلى مصادر أرزاقهم، فقد باشر اتحاد لجان العمل الزراعي بدءاً من منطقة شمال غزة في توزيع شبكات ري للمزارعين الذين يعانون من نقص في هذه الأدوات لضمان استمرارية عملهم في هذه الأراضي وذلك من أجل دعمهم وتعزيز صمودهم على أراضيهم.

وقد شمل هذا النشاط من خلال مشروع (دعم صمود المزارعين والصيادين ومربي الأغنام في قطاع غزة) الذي ينفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام وبتمويل الحكومة الكندية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النشاط 1100 مستفيد موزعين على مختلف محافظات غزة، بحيث يتم ري ما يعادل 800 دونم زراعي و من خلال توزيع هذه الشبكات يتم الترشيد في استهلاك مياه الري من قبل المزارع وتجنب استخدام الري التقليدي الذي يؤدي الى اهدار كميات كبيرة من مياه الري، وهذه الشبكات تشمل كل من الشبكات الخاصة بري الأشجار المثمرة والتي كانت تغطي ما يعادل (500) دونم زراعي والشبكات الخاصة بري الخضروات بخاصية العيون السحرية ما يسمى ب( التفتوف) لما لا يزيد عن 300 دونم زراعي.

ويأتي تنفيذ هذا النشاط في إطار دعم وتعزيز صمود المزارعين وتمكينهم من الوصول الى مصادر رزقهم وتوفير احتياجاتهم من أجل حياة كريمة.