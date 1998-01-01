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فيديو: تصريح مثير للسيسي عن إعمار سورية.. "مش أنت خربتها؟ أصلحلك أنا ليه؟ "

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: تصريح مثير للسيسي عن إعمار سورية.. "مش أنت خربتها؟ أصلحلك أنا ليه؟ "



القاهرة / وكالات /

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسة خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ إن سورية تحتاج من 300 مليار إلى ترليون دولار لإعادة الإعمار.

وتساءل السيسي خلال جلسة تحت عنوان "ما بعد الحروب والمنازعات" من أين سيأتي هذا المبلغ الضخم؟، قائلا "أية حكومة في سورية مهما كانت من الأغلبية أو الأقلية قادرة على مواجهة هذا التحدي؟".

وتابع السيسي بالقول: "هل يوجد شخص يسلم مبلغ 300 مليار دولار لدولة ما"، مضيفا أن الدول تدخل في نزاعات بسبب 10 مليار دولار فقط.

وأكد الرئيس المصري أن الصراع اليوم مبني على النفوذ والمصالح.

وتابع السيسي مخاطبا السوريين: "مش أنت إلي كسرتها؟ مش أنت خربتها؟ أصلحلك أنا ليه؟.. لا أنا ما أصلحلكش، أنا أصلح بلدي، وأبني بلدي ولشبابي.."، مضيفا :"أنتم إلي بتعملوا في بلادكو كده، أنتم إلي بتخربوا بلادكم..".

#السيسي #سوريا

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