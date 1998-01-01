الاحتلال يصدر قراراً بهدم منزل عائلة المطارد أشرف نعالوة

طولكرم / سما /

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرراً بهدم منزل منفذ عملية "بركان" أشرف نعالوة بضاحية شويكة في مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.

وجاء هذا القرار بعد أن سلمت قوات الاحتلال بلاغاً بهدم المنزل لعائلة أشرف في الخامس عشر من الشهر الماضي.

ورغم تقديم العائلة استئناف إلى ما يسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية"، إلا أن قوات الاحتلال قررت هدم المنزل.

يشار إلى أن أشرف نعالوة نجح في تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي سلفيت، ما أسفر عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة، ولا تزال قوات الاحتلال تطارده منذ ما يزيد عن الشهر، ولم تنجح جميع محاولاتها في اعتقاله.