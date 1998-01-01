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60 مليون دولار من نجوم هوليوود لجيش الاحتلال

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
60 مليون دولار من نجوم هوليوود لجيش الاحتلال



وكالات / سما /

جمعت منظمة "Friends of the Israel Defense Forces" (أصدقاء الجيش الإسرائيلي)، تبرعات كبيرة خلال احتفالية ضمت نجوماً من "هوليوود" قبل أيام.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الاحتفالية التي جاءت لدوافع "خيرية"، جمعت خلالها نحو 60 مليون دولار، تذهب لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن الاحتفالية، التي جرت بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تم من خلالها جمع أكبر مبلغ خلال يوم واحد، منذ تأسيس الجمعية في 1981.

الاحتفالية التي باتت تقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة، حضرها نحو 1200 شخص، على رأسهم رجل الأعمال الأمريكي اليهودي حاييم صبان (74 عاما).

ومن بين أبرز النجوم الذين حضروا الاحتفالية؛ جيرارد باتلر، وديفيد فوستر، وأشتون كوتشر، وفاريل وليامز، وأسماء أخرى.

وقال حاييم صبان إنه يفتخر بهذا الحدث الذي يشرف عليه منذ 12 سنة، ويقام في مدينة لوس أنجلوس.

وتابع: "نحن نتطلّع إلى تعزيز مهمة جيش الدفاع الإسرائيلي السامية، وتوفير الرفاهية والبرامج التعليمية للأبطال الشجعان".

 
#هوليوود #جيش الاحتلال

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