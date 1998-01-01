الاحتلال يهدم مبنى سكنيا في القدس بحجة عدم الترخيص

القدس المحتلة / سما /

شرعت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، اليوم الثلاثاء، بهدم مبنى سكني بمنطقة الأشقرية بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة يعود لعائلة الرجبي، بحجة عدم الترخيص.

وذكرت مصادر محلية في القدس: إن قوات الاحتلال ضربت طوقا عسكريا محكما حول المنطقة ومنعت المواطنين والمُصورين من الاقتراب من مكان الهدم، علماً أن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال أخرجت بعض محتويات المبنى ولم تسمح للعائلة بتفكيك الخزائن وإخراج الاحتياجات الخاصة، في حين وصلت سيارة اسعاف لنقل أحد أصحاب المبنى بسبب انهيار عصبي أصابه بسبب عملية الهدم.